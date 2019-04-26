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В Кривом Роге окружную избирательную комиссию выгнали из помещения, требуют оплатить аренду

В Кривом Роге членов окружной избирательной комиссии №33 выгнали из помещения авиационного колледжа, требуют срочно оплатить аренду

Об этом сообщила депутат Криворожского горсовета, член окружкома Инна Иванченко в Facebook .

"Только что, 26 апреля, директор авиаколледжа, в здании которого находится ОИК №33 силой заблокировал помещения ОИК, отключил свет, и выставил членов окружкома на улицу", - написала Иванченко.

Отмечается, что директор заведения требовал денег за аренду помещения.

По словам Иванченко, его попросили подождать, ведь деньги заложены, окружком должен принять документы после чего рассчитается с участковыми комиссиями, а затем - за аренду.

"Но нам выключили свет и выставили на улицу", - отметила Иванченко.

На место происшествия члены ОИК вызвали полицию, говорится в сообщении.

Иванченко напомнила, что согласно законодательству, окружные избирательные комиссии должны работать еще 15 дней после объявления Центральной избирательной комиссией результатов президентских выборов, а ЦИК результаты еще не объявила.

  • Напомним, Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что планирует объявить результаты выборов президента на заседании ЦИК, которое состоится 30 апреля в 12:00.
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