В Кривом Роге окружную избирательную комиссию выгнали из помещения, требуют оплатить аренду

26 апреля, 2019, 18:51

В Кривом Роге членов окружной избирательной комиссии №33 выгнали из помещения авиационного колледжа, требуют срочно оплатить аренду

Об этом сообщила депутат Криворожского горсовета, член окружкома Инна Иванченко в Facebook .

"Только что, 26 апреля, директор авиаколледжа, в здании которого находится ОИК №33 силой заблокировал помещения ОИК, отключил свет, и выставил членов окружкома на улицу", - написала Иванченко.

Отмечается, что директор заведения требовал денег за аренду помещения.

По словам Иванченко, его попросили подождать, ведь деньги заложены, окружком должен принять документы после чего рассчитается с участковыми комиссиями, а затем - за аренду.

"Но нам выключили свет и выставили на улицу", - отметила Иванченко.

На место происшествия члены ОИК вызвали полицию, говорится в сообщении.

Иванченко напомнила, что согласно законодательству, окружные избирательные комиссии должны работать еще 15 дней после объявления Центральной избирательной комиссией результатов президентских выборов, а ЦИК результаты еще не объявила.