В Кривом Роге окружную избирательную комиссию выгнали из помещения, требуют оплатить аренду
Об этом сообщила депутат Криворожского горсовета, член окружкома Инна Иванченко в Facebook .
"Только что, 26 апреля, директор авиаколледжа, в здании которого находится ОИК №33 силой заблокировал помещения ОИК, отключил свет, и выставил членов окружкома на улицу", - написала Иванченко.
Отмечается, что директор заведения требовал денег за аренду помещения.
По словам Иванченко, его попросили подождать, ведь деньги заложены, окружком должен принять документы после чего рассчитается с участковыми комиссиями, а затем - за аренду.
"Но нам выключили свет и выставили на улицу", - отметила Иванченко.
На место происшествия члены ОИК вызвали полицию, говорится в сообщении.
Иванченко напомнила, что согласно законодательству, окружные избирательные комиссии должны работать еще 15 дней после объявления Центральной избирательной комиссией результатов президентских выборов, а ЦИК результаты еще не объявила.
- Напомним, Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что планирует объявить результаты выборов президента на заседании ЦИК, которое состоится 30 апреля в 12:00.
Читайте также
-
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом
-
18 апреля, 2019 За спиной - 5 книг об АТО и вокруг
Читайте также
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом