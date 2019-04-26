В Кривом Роге осудили руководителя Автомайдана

26 апреля, 2019, 18:21

В Кривом Роге руководителя местного Автомайдана Антона Кравченко приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года

Об этом сообщает Радио Свобода.

Соответствующее решение принял Дзержинский районный суд Кривого Рога, говорится в сообщении.

Отмечается, что активисту инкриминировали причинение легких телесных повреждений двум сотрудникам полиции во время столкновений возле здания горсовета ночью 2 декабря 2015 года во время акций протеста против признания результатов выборов городского головы.

По словам Антона Кравченко, его как официального наблюдателя на выборах мэра неизвестные ему люди пытались не пропустить в здание горсовета, где должно было состояться заседание городской избирательной комиссии. Не показывая никаких удостоверений и не представившись, они выворачивали ему руки и оттягивали от двери.

На следующий день полиция открыла уголовное производство против самого Кравченко - по ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) и ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК, говорится в сообщении.

"Мы считаем это дело полностью заказным. Мы будем обжаловать решение суда первой инстанции. Судебный процесс длился очень долго, потому что его всячески затягивали. Потерпевшие не являлись на заседания. За время судебного разбирательства прокуроры сменились семь раз", - отметил Кравченко.

Справка

В декабре 2015 года на выборах мэра Кривого Рога за Юрия Вилкула проголосовало 50,21% избирателей, а за его соперника Юрия Милобога - 49,79%. Разница между кандидатами составила 752 голоса. Позже ЦИК назначила перевыборы. На них победил Юрий Вилкул.