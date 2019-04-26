В Керчи разрушен один из старейших пляжей, оккупанты отмалчиваются
26 апреля, 2019, 17:43
В оккупированной Керчи разрушен один из старейших пляжей в городской черте, расположенный в районе Аршинцево
Об этом сообщает "Крим.Реалии".
Коммунальные службы пока не начали подготовку побережья в этом районе к курортному сезону.
Пляж, расположенный на остановке "Институт", традиционно пользуется популярностью у гостей и жителей города, однако в нынешнем году территория не приспособлена для отдыха.
Опорная стена из местного ракушечника, которая защищала береговую линию от сползания почвы, полностью разрушена. Каменная кладка упала на пляж, развалины до сих пор лежат на песке. Оккупационная администрация Керчи пока публично не комментировала состояние местных пляжей.
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