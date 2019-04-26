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В Керченском проливе и Азовском море зафиксировали большое скопление судов

В четверг, 25 апреля, зафиксировали большое количество судов, ожидающих прохождения Керчь-Еникальским каналом

Об этом сообщает Радио Свобода

Отмечается, что в Керчи в течение дня наблюдалась солнечная погода, ветер была не штормовой, поэтому объективных причин для перекрытия канала не было.

 

Около 14:00 танкеры, балкеры и сухогрузы стояли на расстоянии около полумили от Керченского моста, позже судна переместились дальше в сторону Черного моря.

По состоянию на 19:00 расстояние между кораблями и Керченским мостом составляла около двух морских миль.

 

По информации сайта Marine Traffic , отслеживающий перемещения судов, в Аховському море, на подходе к Керченскому проливу, находились сухогрузы и танкеры под флагами Украины, Панамы, Маршалловых островов, Танзании, Белиза, России и других государств.

 

 

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