В Грузии задержали украинку по подозрению в торговле несовершеннолетними

26 апреля, 2019, 15:55

В Грузии правоохранители задержали гражданку Украины, которая вместе с 10 детьми въехала на территорию страны из России

Об этом сообщает издание Interpressnews со ссылкой на МВД Грузии, передает Interpressnews.

Женщина задержана по обвинению в торговле несовершеннолетними.

"Министерство внутренних дел по обвинению в торговле несовершеннолетними задержало гражданку Украины И.С. 1982 года. Преступление предусматривает лишение свободы на срок от 14 до 17 лет", - говорится в сообщении.

Ее задержали сотрудники полиции и прокуратуры в одной из больниц города Кутаиси 25 апреля.

"Следствием установлено, что И.С. вместе 10 малолетними детьми приехала из России в Грузию 8 апреля 2019 года и намеревалась перейти на оккупированную территорию Абхазии. До пересечения так называемой границы И.С. в Мегрелии наняла временное жилье, в котором находилась с детьми несколько дней", - сообщили в МВД.

После приезда в Грузию она привлекла внимание правоохранителей, с тех пор начались соответствующие меры.

По документам, полученным в рамках расследования, женщина является матерью всех 10 детей, находившихся с ней - они носят ее фамилию.Однако 4 из малолетних рождены в 2017 году, что вызвало подозрение у правоохранителей.

Полиция начала расследование и установила, что обвиняемая обращалась с детьми агрессивно и содержала их в ненадлежащих условиях.

МВД по факту пренебрежения к несовершеннолетним выдало ордер, было решено отлучить всех 10 детей от матери.

Как сообщали свидетели, женщина может не быть матерью малолетних. Для того, чтобы установить биологическую связь между детьми и обвиняемой назначена соответствующая экспертиза.

Грузинские правоохранители отметили, что ведется активное сотрудничество с зарубежными партнерами.

Следствие ведется по подпункту "в" ч. 3 ст. 143 УК Грузии.

Сейчас двое малолетних остаются под наблюдением в медицинском учреждении, другие восемь - размещены в соответствующих учреждениях Агентства социального обслуживания.