//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Грузии задержали украинку по подозрению в торговле несовершеннолетними

В Грузии правоохранители задержали гражданку Украины, которая вместе с 10 детьми въехала на территорию страны из России

Об этом сообщает издание Interpressnews со ссылкой на МВД Грузии, передает Interpressnews.

Женщина задержана по обвинению в торговле несовершеннолетними.

"Министерство внутренних дел по обвинению в торговле несовершеннолетними задержало гражданку Украины И.С. 1982 года. Преступление предусматривает лишение свободы на срок от 14 до 17 лет", - говорится в сообщении.

Ее задержали сотрудники полиции и прокуратуры в одной из больниц города Кутаиси 25 апреля.

"Следствием установлено, что И.С. вместе 10 малолетними детьми приехала из России в Грузию 8 апреля 2019 года и намеревалась перейти на оккупированную территорию Абхазии. До пересечения так называемой границы И.С. в Мегрелии наняла временное жилье, в котором находилась с детьми несколько дней", - сообщили в МВД.

После приезда в Грузию она привлекла внимание правоохранителей, с тех пор начались соответствующие меры.

По документам, полученным в рамках расследования, женщина является матерью всех 10 детей, находившихся с ней - они носят ее фамилию.Однако 4 из малолетних рождены в 2017 году, что вызвало подозрение у правоохранителей.

Полиция начала расследование и установила, что обвиняемая обращалась с детьми агрессивно и содержала их в ненадлежащих условиях.

МВД по факту пренебрежения к несовершеннолетним выдало ордер, было решено отлучить всех 10 детей от матери.

Как сообщали свидетели, женщина может не быть матерью малолетних. Для того, чтобы установить биологическую связь между детьми и обвиняемой назначена соответствующая экспертиза.

Грузинские правоохранители отметили, что ведется активное сотрудничество с зарубежными партнерами.

Следствие ведется по подпункту "в" ч. 3 ст. 143 УК Грузии.

Сейчас двое малолетних остаются под наблюдением в медицинском учреждении, другие восемь - размещены в соответствующих учреждениях Агентства социального обслуживания.

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

26 апреля, 2019 пятница

больше новостей

26 апреля, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать