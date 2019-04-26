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В ЦИК сообщили, когда огласят результаты выборов президента

Центральная избирательная комиссия планирует объявить результаты выборов президента на заседании 30 апреля

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК в Facebook.

"30 апреля ориентировочно в 12:00 состоится заседание Центральной избирательной комиссии, на котором предусматривается установление и объявление результатов повторного голосования 21 апреля 2019 года по очередным выборам президента Украины 31 марта 2019 года", - говорится в сообщении.

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