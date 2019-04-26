В Чехии выдачу российских паспортов жителям ОРДЛО расценивают как нападение на суверенитет Украины
26 апреля, 2019, 17:33
Упрощение процедуры выдачи российских паспортов гражданам Украины, которые проживают в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, подрывает шансы на урегулирование вооруженного конфликта на востоке Украины
Соответствующее заявление обнародовало Министерство иностранных дел Чехии в Twitter.
"Решение России упростить выдачу российских паспортов украинским гражданам, проживающим в Донецкой и Луганской областях, является еще одним шагом, который подрывает шансы на мирное разрешение конфликта с Украиной", - говорится в сообщении.
"Это нападением на украинский суверенитет и противоречит Минским соглашениям", - заявили чешские дипломаты.
- 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".
- Глава МИД Украины Павел Климкин назвал решение РФ по упрощенной выдачи паспортов населению "ЛНР/ДНР" новым этапом оккупации Донбасса.
- Украина обратилась в Совет Безопасности ООН из-за решения России упростить процедуру выдачи жителям оккупированного Донбасса российских паспортов.
- Франция, Германия, Великобритания, Швеция и Польша обнародовали совместное заявление, в котором осудили указ Владимира Путина о выдаче паспортов и назвали это решение подрывом сувернитета Украины.
Читайте также
-
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом
-
18 апреля, 2019 За спиной - 5 книг об АТО и вокруг
Читайте также
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом