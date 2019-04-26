В Чехии выдачу российских паспортов жителям ОРДЛО расценивают как нападение на суверенитет Украины

26 апреля, 2019, 17:33

Упрощение процедуры выдачи российских паспортов гражданам Украины, которые проживают в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, подрывает шансы на урегулирование вооруженного конфликта на востоке Украины

Соответствующее заявление обнародовало Министерство иностранных дел Чехии в Twitter.

"Решение России упростить выдачу российских паспортов украинским гражданам, проживающим в Донецкой и Луганской областях, является еще одним шагом, который подрывает шансы на мирное разрешение конфликта с Украиной", - говорится в сообщении.

"Это нападением на украинский суверенитет и противоречит Минским соглашениям", - заявили чешские дипломаты.