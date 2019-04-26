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В Чехии выдачу российских паспортов жителям ОРДЛО расценивают как нападение на суверенитет Украины


фото: wikipedia
Упрощение процедуры выдачи российских паспортов гражданам Украины, которые проживают в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, подрывает шансы на урегулирование вооруженного конфликта на востоке Украины

Соответствующее заявление обнародовало Министерство иностранных дел Чехии в Twitter.

"Решение России упростить выдачу российских паспортов украинским гражданам, проживающим в Донецкой и Луганской областях, является еще одним шагом, который подрывает шансы на мирное разрешение конфликта с Украиной", - говорится в сообщении.

"Это нападением на украинский суверенитет и противоречит Минским соглашениям", - заявили чешские дипломаты.

  • 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".
  • Глава МИД Украины Павел Климкин назвал решение РФ по упрощенной выдачи паспортов населению "ЛНР/ДНР" новым этапом оккупации Донбасса.
  • Украина обратилась в Совет Безопасности ООН из-за решения России упростить процедуру выдачи жителям оккупированного Донбасса российских паспортов.
  • Франция, Германия, Великобритания, Швеция и Польша обнародовали совместное заявление, в котором осудили указ Владимира Путина о выдаче паспортов и назвали это решение подрывом сувернитета Украины.
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