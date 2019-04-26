В Бразилии попугай предупреждал наркодилеров об обыске
26 апреля, 2019, 21:30
В Бразилии полиция поймала попугая, который попытался предупредить наркодилеров об облаве, выкрикнув: "Мамочка, полиция"
Об этом сообщает Голос Америки.
По словам одного из полицейских, птицу, вероятно, тренировали для этого. При этом после того, как его поместили в клетку, попугай больше не издал ни звука. Один из журналистов пошутил, что попугай, пожалуй, воспользовался своим правом хранить молчание.
Попугая отправили в местный зоопарк. По информации полиции, владелицу попугая уже дважды арестовывали за наркоторговлю.
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