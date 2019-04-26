Усик показал, как тренируется в компании Ломаченко с загипсованной рукой
26 апреля, 2019, 08:24
Украинский боксер Александр Усик в тренировочном лагере встретился с Василием Ломаченко, который был с загипсованной рукой
Фото боксеров опубликованное в instagram.
Усик продолжает подготовку к дебютному поединку в супертяжелом дивизионе против камерунца Карлоса Такама. Александр в компании Василия Ломаченко с рукой в гипсе и других друзей тренируется на Олимпийской базе в Конча-Заспе.
Бой Усика с Такама состоится в США 25 мая.
- 25 апреля украинский боксер Александр Усик перед боем против Карлоса Такама показал прекрасную физическую форму .
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