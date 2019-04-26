Украинский боксер устроил дуэль взглядов перед чемпионским боем

26 апреля, 2019, 13:15

Украинский боксер Виктор Постол устроил с французом Мохаммедом Мимуни дуэль взглядов перед боем за титул чемпиона мира IBO в полусреднем весе

Об этом сообщает Boxingscene .

В ночь с 27 на 28 апреля по киевскому времени Виктор Постол попытается отобрать у Мохаммеда Мимуни титул чемпион мира IBO (Международной боксерской организации) в полусреднем весе (до 63,5 кг).

Кроме второстепенного титула, боксеры будут спорить за звание официального претендента на титул чемпиона мира по престижной версии WBC (Всемирного боксерского совета).

35-летний Виктор Постол в 2015-2016 годах владел титулом чемпиона мира WBC. В общем украинец провел 32 поединка, одержал 30 побед и потерпел 2-х поражений. 31-летний Мимун имеет 23 боя, 21 победу и 2 поражения.