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Украинский боксер устроил дуэль взглядов перед чемпионским боем


фото: Boxingscene
Украинский боксер Виктор Постол устроил с французом Мохаммедом Мимуни дуэль взглядов перед боем за титул чемпиона мира IBO в полусреднем весе

Об этом сообщает Boxingscene .

В ночь с 27 на 28 апреля по киевскому времени Виктор Постол попытается отобрать у Мохаммеда Мимуни титул чемпион мира IBO (Международной боксерской организации) в полусреднем весе (до 63,5 кг).

Кроме второстепенного титула, боксеры будут спорить за звание официального претендента на титул чемпиона мира по престижной версии WBC (Всемирного боксерского совета).

35-летний Виктор Постол в 2015-2016 годах владел титулом чемпиона мира WBC. В общем украинец провел 32 поединка, одержал 30 побед и потерпел 2-х поражений. 31-летний Мимун имеет 23 боя, 21 победу и 2 поражения.

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  • В предыдущем поединке в ноябре 2018 Постол по очкам победил турка Сиара Озгул.
  • Виктор Постол был чемпионом мира по версии WBC в 2015 году, неожиданно нокаутировав аргентинца Лукаса Матиссе.
  • В 2016 году украинец потерял титул, уступив по очкам одном из сильнейших боксеров мира независимо от весовой категории, американцу Терренс Кроуфорд.
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