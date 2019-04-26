Укранка проиграла французской теннисистке за выход в четвертьфинал турнира в Стамбуле
26 апреля, 2019, 09:37
Украинская теннисистка Екатерина Козлова уступила Кристине Младенович из Франции во втором круге турнира в Турции
Об этом сообщает сайт "ВТУ" .
На турнире серии WTA International, который проходит в Стамбуле, украинка Екатерина Козлова потерпела разгромное поражение от француженки со счетом 1: 6, 2: 6.
По 1:00 и 12 минут украинка не смогла выполнить ни одной подачи навылет, сделала 2 брейка и сделала 4 двойные ошибки. Младенович осуществила 4 подачи навылет, реализовала 6 из 8 брейк-поинтов и допустила 2 ошибки при вводе мяча в игру.
- Напомним, 24 апреля украинская теннисистка Екатерина Козлова одолела россиянку Анастасию Потапову и вышла во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации в Стамбуле.
- 22 апреля обнародовали обновленный рейтинг Женской теннисной ассоциации, в котором украинка Элина Свитолина сохранила 6-ю позицию.
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