Укранка проиграла французской теннисистке за выход в четвертьфинал турнира в Стамбуле

26 апреля, 2019, 09:37

Украинская теннисистка Екатерина Козлова уступила Кристине Младенович из Франции во втором круге турнира в Турции

Об этом сообщает сайт "ВТУ" .

На турнире серии WTA International, который проходит в Стамбуле, украинка Екатерина Козлова потерпела разгромное поражение от француженки со счетом 1: 6, 2: 6.

По 1:00 и 12 минут украинка не смогла выполнить ни одной подачи навылет, сделала 2 брейка и сделала 4 двойные ошибки. Младенович осуществила 4 подачи навылет, реализовала 6 из 8 брейк-поинтов и допустила 2 ошибки при вводе мяча в игру.