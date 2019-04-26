Ученые сказали, сколько времени нужно проводить в лесу для снятия стресса

26 апреля, 2019, 22:51

Когда люди переживают стресс, отдых на природе может сделать настоящее чудо

Об этом сообщает Die Welt, передает УНИАН.

Ученые выяснили, как долго нужно находиться на свежем воздухе среди деревьев, чтобы по-настоящему расслабиться. Если оглянуться вокруг, мало кто кажется полностью спокойным и расслабленным. Это потому, что каждый день мы спешим, решая проблемы повседневной жизни. И поскольку такое психологическое и физическое состояние не слишком полезно, нужно находить способ расслабиться. Одним помогает спорт, другим - медитация.

О положительном влиянии на организм пребывания на природе говорят многочисленные научные исследования. Сегодня хорошо известно, что посещение леса уменьшает стресс.

"Но до сих пор было непонятно, как долго нужно находиться на свежем воздухе. И что именно там нужно делать, чтобы это было полезно", - сказала автор нового исследования профессор Мичиганского университета Кэрол Хантер.

В течение восьми недель исследователи наблюдали за 40 добровольцами. Они должны были трижды в неделю выходить на улицу как минимум на 10 минут и проводить время на природе. Это нужно делать в светлое время суток и не заниматься при этом спортом. Также им запрещали сидеть в социальных сетях во время таких прогулок, читать книги или болтать с кем-то.

В течение двух месяцев с помощью анализа слюны ученые проверяли уровень гормона стресса - кортизола - в организме участников исследования. При этом, были сделаны оценки до и после пребывания на природе. Как оказалось, бвстрее всего уровень кортизола падает в первые 20-30 минут пребывания на природе. После этого уровень расслабления продолжает расти, но значительно медленнее. При этом, не обязательно ходить куда-то в дикий лес. Достаточно выйти в парк или сад, чтоб улучшить самочувствие.