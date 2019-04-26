Трамп заявил, что Минюст США должен изучить связи между Украиной и Клинтон

26 апреля, 2019, 12:29

Генеральный прокурор США Билл Бар работает над "чрезвычайными" разоблачениями по деятелям из Украины, которые якобы в 2016 году специально раскрыли информацию о "темных делах" главы избирательного штаба республиканцев Пола Манафорта

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, говорится в интервью Fox News .

Он сказал, что это могло быть сделано для того, чтобы помочь кандидату от демократов Хиллари Клинтон в президентской гонке.

Он также добавил, что в прошлом месяце украинский генпрокурор Юрий Луценко открыл производство по утечки информации по так называемой черной бухгалтерии Виктора Януковича. Соответствующая информация заставила Манафорта уйти с должности главы избирательного штаба Трампа.

Расследование начали после появления аудиозаписи, на котором два антикоррупционных чиновника из Украины якобы признают, что опубликовали финансовые данные Манафорта и информацию о его связях с российскими актерами в Украине умышленно, чтобы помочь Клинтон в 2016 году.

Издание также сообщает, что суд в Украине недавно признал утечку информации о Манафорте незаконной попыткой повлиять на американские выборы.

Ведущий телеканала Шон Ханниты спросил Трампа, нужно ли американцам увидеть результаты украинского расследования относительно возможного сотрудничества Клинтон с украинскими чиновниками.

"Думаю да. Могу себе представить, что Бар захочет это проверить. Я, конечно же, надеюсь на генпрокурора. Посмотрим, что он скажет об этом. Кажется, это большое дело, очень интересный эпизод в отношении Украины. Я недавно говорил с новым президентом и поздравил его. Но это кажется очень большим делом. И я не удивлен ", - заявил Трамп.