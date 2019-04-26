США выходят из международного договора о торговле оружием

26 апреля, 2019, 21:17

Президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из Международного договора о торговле оружием

Об этом сообщает Reuters, передает РБК-Украина .

Трамп, выступая перед членами Национальной стрелковой ассоциации США в Индианаполисе, заявил, что "отзывает свою подпись" под договором.

Трамп заявил, что в ближайшее время Организация Объединенных Наций получит официальное сообщение о выходе.

Договор действует с 24 декабря 2014 года и ратифицирован 83 государствами, в том числе с Японией, Аргентиной, Мексикой, Австралией, Австрией, Бельгией, Германией, Швецией и другими. США договор подписали, но не ратифицировали.