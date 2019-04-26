//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

США выходят из международного договора о торговле оружием

Президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из Международного договора о торговле оружием

Об этом сообщает Reuters, передает РБК-Украина .

Трамп, выступая перед членами Национальной стрелковой ассоциации США в Индианаполисе, заявил, что "отзывает свою подпись" под договором.

Трамп заявил, что в ближайшее время Организация Объединенных Наций получит официальное сообщение о выходе.

Договор действует с 24 декабря 2014 года и ратифицирован 83 государствами, в том числе с Японией, Аргентиной, Мексикой, Австралией, Австрией, Бельгией, Германией, Швецией и другими. США договор подписали, но не ратифицировали.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

26 апреля, 2019 пятница

больше новостей

26 апреля, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать