США выходят из международного договора о торговле оружием
26 апреля, 2019, 21:17
Президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из Международного договора о торговле оружием
Об этом сообщает Reuters, передает РБК-Украина .
Трамп, выступая перед членами Национальной стрелковой ассоциации США в Индианаполисе, заявил, что "отзывает свою подпись" под договором.
Трамп заявил, что в ближайшее время Организация Объединенных Наций получит официальное сообщение о выходе.
Договор действует с 24 декабря 2014 года и ратифицирован 83 государствами, в том числе с Японией, Аргентиной, Мексикой, Австралией, Австрией, Бельгией, Германией, Швецией и другими. США договор подписали, но не ратифицировали.
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