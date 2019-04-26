Спасатели нашли шестое тело в шахте на оккупированной Луганщине

26 апреля, 2019, 21:51

Спасатели нашли шестое тело на шахте "Схидкарбон" в Юрьевке на оккупированной Луганщине

Об этом сообщил представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский, информирует Громадське.

"На сегодняшний день мне известно, что на поверхность подняли тела пятерых погибших, а в целом нашли шесть тел. Сейчас ведутся горно-спасательные работы", - сказал он.

Таким образом, под завалами остаются 11 человек.

По словам Лисянского, на шахте взорвался метан.

"Он привел к выбросу угля и породы, заблокировавшему горняков. По моей информации, к эпицентру взрыва еще спасатели не добрались. Была нарушена техника безопасности - не проводились работы, чтобы не было скопления газа метана. Это очень затратные работы, таким образом, владелец шахты должен переключать людей с добычи угля на такие работы, а владельцам шахт это не всегда выгодно", - рассказал представитель омбудсмена.