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Спасатели нашли шестое тело в шахте на оккупированной Луганщине

Спасатели нашли шестое тело на шахте "Схидкарбон" в Юрьевке на оккупированной Луганщине

Об этом сообщил представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский, информирует Громадське.

"На сегодняшний день мне известно, что на поверхность подняли тела пятерых погибших, а в целом нашли шесть тел. Сейчас ведутся горно-спасательные работы", - сказал он.

Таким образом, под завалами остаются 11 человек.

По словам Лисянского, на шахте взорвался метан.

"Он привел к выбросу угля и породы, заблокировавшему горняков. По моей информации, к эпицентру взрыва еще спасатели не добрались. Была нарушена техника безопасности - не проводились работы, чтобы не было скопления газа метана. Это очень затратные работы, таким образом, владелец шахты должен переключать людей с добычи угля на такие работы, а владельцам шахт это не всегда выгодно", - рассказал представитель омбудсмена.

  • Напомним, утром 25 апреля, на шахте "Схидкарбон" в населенном пункте Юрьевка, что на оккупированной Луганщине произошел взрыв.
  • По данным ТАСС, на шахту отправили работников МЧС России. Ближайший отряд горноспасательной службы находится на территории, подконтрольной правительству Украины, в Лисичанске. Однако "власть ЛНР" решила обратиться к спасателям в России - из Ростовской области, за более 200 километров.
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