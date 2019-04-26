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САП призналась в нежелании устанавливать истину "по делу Мартыненко" - пресс-служба

Прокурор САП Алексей Скибенко в суде заявил, что сторона обвинения не заинтересована в установлении объективной истины по "делу Мартыненко"

Об этом сообщает пресс-служба экс-нардепа Николая Мартыненко.

Адвокат Петр Бойко отметил, что во время заседания Шевченковского райсуда Киева 26 апреля САП ярко продемонстрировала свою ангажированность в этом деле.

"После консультаций с НАБУ прокурор Скибенко очень агрессивно и немотивированно протестовал против ходатайства защиты о назначении государственной экспертизы по цене на продукцию чешской "Шкоды". Заявление представителя САП, что целью судебного разбирательства "не является установление объективной истины" - это явка с повинной НАБУ и САП. О какой объективности стороны обвинения можно говорить, если она публично демонстрирует свою ангажированность и пренебрегает законом?", - сказал адвокат.

По его словам, цена "Шкоды" была одинаковой как для "Энергоатома", так и для других стран - как до контракта, так и после. "Неудивительно, что на этапе следствия НАБУ категорически отказалось исследовать цену - а это ключевой момент в этом распиаренном деле. Ведь не было завышения цены - нет никаких правонарушений и соответственно нет дела. НАБУ должно было закрыть дело против Николая Мартыненко еще на досудебном этапе. Поэтому назначение судом экспертизы о цене – это катастрофа для НАБУ и САП", - отметил Бойко.

"Над фальсификацией этого дела работала не только следственная группа НАБУ, но и весь его административный аппарат», - сказал адвокат. - Например, «правая рука» Сытника и его кум, руководитель детективов НАБУ Калужинский (которого Сытник недавно отправил в оплачиваемый отпуск после скандала вокруг оборонпрому) просил дать ложные показания против Мартыненко, и об этом есть видеодоказательство", - подчеркнул адвокат.

По его мнению, "НАБУ руками карманных активистов имени Шабунина пытается дискредитировать экспертизы со стороны защиты и самих адвокатов. Потому НАБУ прекрасно осознает всю провальность этого дела. Единственная надежда Сытника - это давление на судей", - сказал Бойко.

Пресс-служба Мартыненко также отметила: "вся страна увидела политическую ангажированность НАБУ - когда одни дела саботируются, а другие господин Сытник фальсифицирует".

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