Рынок нефти: цены постепенно снижаются в ожидании роста добычи странами ОПЕК

26 апреля, 2019, 15:44

Цена на нефть снижается в ожидании роста добычи ОПЕК и компенсации падения экспорта из Ирана

Об этом сообщает сайт enkorr.

"Стоимость барреля июньской нефти Brent 26 апреля к 7:40 по Киеву составила $74,18 (-0,23%). Баррель июньской нефти WTI торговался по $64,91 (-0,46%). Предыдущие торги завершились на уровне $74, 35 и $65,21 соответственно", - говорится в сообщении.

Несмотря на это рынки нефти остаются напряженными на фоне перебоев с поставками и роста геополитических опасений, особенно в связи с напряженностью между США и Ираном.

Так, глава энергетической компании FGE Ферейдун Фешараки считает, что рынок нефти остается напряженным и цены на нефть будут расти.

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