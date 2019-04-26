Рынок нефти: цены постепенно снижаются в ожидании роста добычи странами ОПЕК
26 апреля, 2019, 15:44
Цена на нефть снижается в ожидании роста добычи ОПЕК и компенсации падения экспорта из Ирана
Об этом сообщает сайт enkorr.
"Стоимость барреля июньской нефти Brent 26 апреля к 7:40 по Киеву составила $74,18 (-0,23%). Баррель июньской нефти WTI торговался по $64,91 (-0,46%). Предыдущие торги завершились на уровне $74, 35 и $65,21 соответственно", - говорится в сообщении.
Несмотря на это рынки нефти остаются напряженными на фоне перебоев с поставками и роста геополитических опасений, особенно в связи с напряженностью между США и Ираном.
Так, глава энергетической компании FGE Ферейдун Фешараки считает, что рынок нефти остается напряженным и цены на нефть будут расти.
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- Напомним, в конце ноября мировые цены на нефть упали до своего самого низкого уровня за более чем год после семи недель снижения цен. В ходе торгов на бирже в Лондоне стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $59 за баррель, в США цена нефти марки WTI уменьшилась до $50,42 за баррель.
- Президент США Дональд Трамп выразил благодарность Саудовской Аравии за падение цен на нефть.
- В апреле президент США Дональд Трамп написал в Twitter о завышении цен на нефть, вызвав этим обвал цен на 0,5%.
- Саудовская Аравия начала увеличивать добычу нефти после двухлетнего снижения производства.
- Катар объявил о выходе из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) с 1 января 2019 года.
- МВФ прогнозирует среднюю цену нефти на уровне чуть ниже $60 за баррель в 2019 и 2020 годах.
- Напомним, на днях, на фоне запрета США, цены на нефть резко повысились .
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