Румыния проведет антикоррупционный референдум
Об этом сообщает Балканский обозреватель .
Граждан Румынии попросят ответить "Да" или "Нет" на два вопроса:
1. "Согласны ли вы с запретом амнистии и помилования за коррупционные преступления?";
2. "Согласны ли вы с необходимостью запретить правительству самостоятельно принимать решения в области преступлений, наказаний и организации судебного процесса, а также с расширением права опротестовывать решение Кабмина в Конституционном суде?"
Решение принято из-за противоречивых решения правящей коалиции, которые, по мнению оппозиции, имеют целью свернуть антикоррупционную борьбу. Глава государства намерен спросить мнение граждан об отмене амнистии и помилования для тех, кто осужден за коррупционные преступления, а также о запрете правительства самостоятельно принимать решения в сфере правосудия и уголовного права ..
В своем выступлении в четверг румынский президент отверг обвинения в том, что референдум не имеет значения, потому что он имеет статус консультативного. "Если румыны придут на голосование и скажут, что они не согласны с PSD (Социал-демократическая партия, правящая партия в Румынии), то мы имеем мандат действовать. Сразу на следующий день!", - подчеркнул он.
"Я хочу увидеть, кто со мной за европейскую Румынию, европейского правительство, за справедливое правосудие. Вот что я хочу, и это то, о чем я хочу узнать у вас. Если румыны поймут и проголосуют, мы изменим Румынию", - отметил Клаус Иоханнис.
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