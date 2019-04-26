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Россия отменила санкции против нескольких украинцев


фото: gordon.ua
Россия изъяла из санкционного списка четырех украинцев

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на постановление правительства.

Сообщается, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которым из перечня санкций исключили Леонида Черновецкого и его сына Степана, а также Владимира Крылова и Владимира Локотко. Последний в марте 2019 года был генеральным директором "Нового канала".

 

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