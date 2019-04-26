"И третья часть вод стала, как полынь, и многие люди умерли": Порошенко напомнил о Чернобыльской трагедии

26 апреля, 2019, 08:49

Об этом Порошенко написал в Facebook, процитировав отрывок из библейской книги "Апокалипсис".

"... вострубил третий ангел, - и большая звезда упала с неба, горящая подобно светильнику. И пала на третью часть рек и источники вод. И имя звезды той -" Полынь ". И третья часть вод стала, как полынь, и многие люди умерли от вод, потому что они стали горьки ". (Апокалипсис). И упала звезда-полынь с неба в траву по имени Чернобыль ... 26 Апреля 1986. Помним ... "- написал президент.

В результате взрывов на станции атомный реактор был полностью разрушен, а в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Мощность выброса превышала последствия взрыва в Хиросиме примерно в 300 раз.

По данным "Гринпис" и международной организации "Врачи против ядерной войны", в результате аварии только среди ликвидаторов умерли десятки тысяч человек, в Европе зафиксировано 10 тыс. случаев врожденных патологий у новорожденных, 10 тыс. случаев рака щитовидной железы. По данным организации Союз "Чернобыль", из 600 тыс. ликвидаторов 10% умерли и 165 тыс. стали инвалидами.