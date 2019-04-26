"Сдай коррупционера": у Зеленского подтвердили, что хотят премировать борцов с коррупцией

26 апреля, 2019, 22:34

Представитель штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков рассказал журналистам, как они будут пытаться реализовать идею "сдай коррупционера - получи 10% от денег в бюджет"

Об этом сообщает 112.ua.

"Что касается 10%, действительно есть такая идея, мы будем пробовать ее реализовать. Если вы поможете отправить коррупционера за решетку в рамках действующего законодательства, в рамках доказательной базы, собранной с вашей помощью, то наверняка вы будете заслуживать защиту государства и определенную компенсацию", - заявил Разумков.

По словам Разумкова, антикоррупционные структуры будут работать отдельно от президента и правительства.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский заявил, что с коррупцией в Украине можно бороться с помощью закона Линкольна, который работал в США. Согласно этому закону граждане, выявившие чиновников-коррупционеров, получали процент от украденных средств.