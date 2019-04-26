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"Путинская с ** а": неизвестные закрасили звезду Дональда Трампа на Аллее славы в Голливуде

На Аллее славы в Голливуде неизвестные осквернили звезду президента США Дональда Трампа

Об этом сообщает The Hill .

Саму звезду зарисовали черным цветом, а надпись сделали белой краской.

На видео можно увидеть, как человек в кожаной куртке достает баллончик и делает надпись. Другой человек в плаще и шляпе помогает ему, подсвечивая звезду фонариком.

Отмечается, что уже через несколько часов звезду отчистили. На ней осталось лишь несколько следов от краски.

 

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