"После 5 ежегодных деклараций": НАПК направило Нефедову запрос о том, какая у него фамилия
Об этом Нефедов написал в Facebook.
"Получил очередной запрос от Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции - о том, как же меня действительно зовут? Риалли? НАПК не уверенно, как меня зовут? Это же, наверное, еще и" предоставление заведомо недостоверной информации, ст. 366-1 УК? Я уже философские отношусь к очередным вопросам каждого года, я как-то не так задекларировал свою квартиру, которая у меня не меняется, как ни странно. Но фамилия? После 5-ти ежегодных деклараций в НАПК появились сомнения? Это точно борьба с коррупцией? ", - написал Нефедов.
НАПК в запросе сообщает о том, что в декларации в Нефедова фамилия "Нефоьдов", а в Государственном реестре актов гражданского состояния "Нефєдов".
Ведомство попросило объяснить расхождение, предоставить копию паспорта с данными о фамилии, имени, отчества.
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