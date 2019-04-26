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"Помогите Даше найти президента": в сети появилась игра о Зеленском


фото: Reuters
Персонажами игры стали Юлия Тимошенко , Юрий Бойко , Нестор Шуфрич, Надежда Савченко, Вадим Новинский и другие политики

Суть игры заключается в том, чтобы как можно больше "нажать" на Владимира Зеленского. Чем больше нажимаешь - тем больше баллов получаешь.

За попадание на любого из персонажей начисляется 1 балл, внизу при этом появляется шутливая подпись о том, в кого попал пользователь.

Только за попадание по Зеленскому можно заработать сразу 10 баллов.

Как отмечает издание Лига, игру создал пользователь Facebook Fill Feaouill, который, судя по информации в его профиле, входит в российское творческое объединение 420.

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