"Помогите Даше найти президента": в сети появилась игра о Зеленском
26 апреля, 2019, 18:35
Персонажами игры стали Юлия Тимошенко , Юрий Бойко , Нестор Шуфрич, Надежда Савченко, Вадим Новинский и другие политики
Суть игры заключается в том, чтобы как можно больше "нажать" на Владимира Зеленского. Чем больше нажимаешь - тем больше баллов получаешь.
За попадание на любого из персонажей начисляется 1 балл, внизу при этом появляется шутливая подпись о том, в кого попал пользователь.
Только за попадание по Зеленскому можно заработать сразу 10 баллов.
Как отмечает издание Лига, игру создал пользователь Facebook Fill Feaouill, который, судя по информации в его профиле, входит в российское творческое объединение 420.
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