"Мощная демонстрация единства и солидарности": Порошенко об осуждении Западом выдачи паспортов РФ на Донбассе
"Поздравляю мощную демонстрацию единства и солидарности с Украиной во время заседания Совета Безопасности ООН, безотлагательно созванного нами сегодня в связи с российской паспортизацией украинского Донбасса", - говорится в сообщении.
Порошенко выразил слова благодарности "нашим друзьям, прежде всего США, а также Германии и Франции как партнерам по нормандскому формату, заявлению группы ЕС8 перед заседанием, за четкую позицию и однозначную оценку о незаконности и провокационной сущности соответствующего решения РФ по раздаче паспортов".
Кроме того, президент отметил, что российская паспортизация - не является гуманитарной, "как выкручивается российская пропаганда, ведь сама Москва и создает нечеловеческие условия для жизни наших граждан под оккупацией".
"Решение о паспортизации не имеет ничего общего с мирным процессом! Оно противоречит Минским договоренностям - и по букве, и по духу! Оно направлено на легализацию присутствия российских войск на оккупированной части нашего государства ", - добавил глава государства.
Он отметил, что наиболее действенный способ противодействия - это дальнейшее усиление секторальных и экономических санкций против России и развертывания миротворческой миссии на оккупированном Донбассе под мандатом ООН.
"Донбасс - это Украина, а жители Донбасса - украинцы. Победим только вместе! " - резюмировал Порошенко.
- 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".
- Глава МИД Украины Павел Климкин назвал решение РФ по упрощенной выдачи паспортов населению "ЛНР / ДНР" новым этапом оккупации Донбасса.
- Украина обратилась в Совет Безопасности ООН за решения России упростить процедуру выдачи жителям оккупированного Донбасса российских паспортов.
- Франция, Германия, Великобритания, Швеция и Польша обнародовали совместное заявление , в котором осудили указ Владимира Путина о выдаче паспортов и назвали это решение подрывом сувернитету Украины.
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