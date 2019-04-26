"Мощная демонстрация единства и солидарности": Порошенко об осуждении Западом выдачи паспортов РФ на Донбассе

"Поздравляю мощную демонстрацию единства и солидарности с Украиной во время заседания Совета Безопасности ООН, безотлагательно созванного нами сегодня в связи с российской паспортизацией украинского Донбасса", - говорится в сообщении.

Порошенко выразил слова благодарности "нашим друзьям, прежде всего США, а также Германии и Франции как партнерам по нормандскому формату, заявлению группы ЕС8 перед заседанием, за четкую позицию и однозначную оценку о незаконности и провокационной сущности соответствующего решения РФ по раздаче паспортов".

Кроме того, президент отметил, что российская паспортизация - не является гуманитарной, "как выкручивается российская пропаганда, ведь сама Москва и создает нечеловеческие условия для жизни наших граждан под оккупацией".

"Решение о паспортизации не имеет ничего общего с мирным процессом! Оно противоречит Минским договоренностям - и по букве, и по духу! Оно направлено на легализацию присутствия российских войск на оккупированной части нашего государства ", - добавил глава государства.

Он отметил, что наиболее действенный способ противодействия - это дальнейшее усиление секторальных и экономических санкций против России и развертывания миротворческой миссии на оккупированном Донбассе под мандатом ООН.

"Донбасс - это Украина, а жители Донбасса - украинцы. Победим только вместе! " - резюмировал Порошенко.