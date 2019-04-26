Путин - х ** ло! В Харькове ультрас снова спели известную песню о президенте РФ
Об этом сообщает местное издание NewsRoom.
Молодые люди растянули баннер с надписью: "Єдина країна" и спели гимн Украины, говорится в сообщении.
Отмечается, что потом футбольные фанаты выстроились на площади Конституции и двинулись по Московскому проспекту.
Кроме знаменитого хита: "Путин - х ** ло" ультрас исполнили другие кричалки, а также известные песни: "Воины света" и "Червона рута".
Марш сопровождался применением пиротехники, говорится в сообщении.
Отмечается, что конечным пунктом фанатов должно быть стадион, где 26 апреля ФК "Металлист 1925" (Харьков) сыграет с ФК "Колос" (Ковалевка).
Издание напоминает, что впервые кричалку о Путине ультрас Харькова исполнили 30 марта 2014 года.
Путин - Хуйли, 26.04.2019 pic.twitter.com/aRVVdN4blT- IT Sector Харьков (@itsector) 26 апреля 2019 г.
Читайте также
-
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом
-
18 апреля, 2019 За спиной - 5 книг об АТО и вокруг
Читайте также
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом