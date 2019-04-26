Путин - х ** ло! В Харькове ультрас снова спели известную песню о президенте РФ

26 апреля, 2019, 19:36

Харьковские футбольные фанаты маршировали по центру города с известной нецензурной песней о Владимире Путине

Об этом сообщает местное издание NewsRoom.

Молодые люди растянули баннер с надписью: "Єдина країна" и спели гимн Украины, говорится в сообщении.

Отмечается, что потом футбольные фанаты выстроились на площади Конституции и двинулись по Московскому проспекту.

Кроме знаменитого хита: "Путин - х ** ло" ультрас исполнили другие кричалки, а также известные песни: "Воины света" и "Червона рута".

Марш сопровождался применением пиротехники, говорится в сообщении.

Отмечается, что конечным пунктом фанатов должно быть стадион, где 26 апреля ФК "Металлист 1925" (Харьков) сыграет с ФК "Колос" (Ковалевка).

Издание напоминает, что впервые кричалку о Путине ультрас Харькова исполнили 30 марта 2014 года.