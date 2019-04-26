Председатель КС прокомментировал визит к ним советника штаба Зеленского Богдана

26 апреля, 2019, 20:47

Председатель Конституционного суда Станислав Шевчук прокомментировал визит в КС юриста Коломойского и юридического советника штаба Владимира Зеленского Андрея Богдана

Об этом заявил Председатель Конституционного суда Станислав Шевчук, передает Эспрессо.TV

"Я знаю господина Богдана более 10 лет, он известный адвокат, профессионал своего дела. Что касается встречи, то она не была тайной. Он официально, через приемную попросил о встрече. Мы в начале марта встретились", - сказал председатель КСУ.

Шевчук отметил, что встреча состоялась после того, как суд принял решение по норме Уголовного кодекса о незаконном обогащении.

"Поднялась большая волна, в том числе и в политических штабах. Как я понимаю, кандидату Зеленскому задавали вопросы дипломаты: что делать, какова позиция. Он выяснял, как выйти из ситуации, какой принять правильный закон новый. О люстрации мы не разговаривали", - сказал судья.

По словам Шевчука, он, вообще, "ни с кем не обсуждает дела, которые находятся в производстве".

Напомним, "Схемы" сообщали, что соратник Зеленского Андрей Богдан (адвокат олигарха Игоря Коломойского), попадающий под люстрацию, имел тайную встречу с председателем Конституционного суда, который может ее отменить.

Отмечается, что Андрей Богдан не может в течение 10 лет работать на госслужбе с момента вступления в силу (то есть до октября 2024 года). Он попадает под ограничения, потому что дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики во времена президентства Виктора Януковича.