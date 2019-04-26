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Пожар на ракетном заводе в РФ: горит в пять раз большая площадь

Площадь пожара на территории завода "Красмаш" в Красноярске выросла до 24 тыс. кв. м

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ, передают российские СМИ.

"Происходит горение на площади 24 тыс. кв. м. Угрозы распространения огня на другие объекты нет", - сказали в ведомстве.

Отмечается, что пожар не представляет угрозы цехам, производящим ракеты "Сармат", "Синева" и другое вооружение. Эти объекты расположены на значительном расстоянии от горящего склада.

  • Ранее сообщалось, что в пятницу, 26 апреля, в российском Красноярске произошел сильный пожар на территории завода Красмаш - одного из крупнейших оборонных заводов РФ.
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