Пожар на ракетном заводе в РФ: горит в пять раз большая площадь

26 апреля, 2019, 19:30

Площадь пожара на территории завода "Красмаш" в Красноярске выросла до 24 тыс. кв. м

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ, передают российские СМИ.

"Происходит горение на площади 24 тыс. кв. м. Угрозы распространения огня на другие объекты нет", - сказали в ведомстве.

Отмечается, что пожар не представляет угрозы цехам, производящим ракеты "Сармат", "Синева" и другое вооружение. Эти объекты расположены на значительном расстоянии от горящего склада.