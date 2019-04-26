Отмены е-декларирования нет в повестке дня суда, - председатель КСУ
Об этом заявил глава Конституционного суда Станислав Шевчук, сообщает Радио Свобода.
В КСУ производстве находится несколько дел по субъектам декларирования госслужащих и антикоррупционных активистов, говорится в сообщении.
По словам Шевчука, по поводу электронного декларирования в КСУ создана комиссия, которая изучала обнародованные в СМИ сканы вроде подготовленных решений, в которых фигурируют выводы суда по е-декларированию.
"Комиссия заседала, комиссия пришла к выводу, что нельзя считать то, что попало в прессу - копией или сканом тех проектов, которые рассматриваются судом", - отметил председатель.
По мнению председателя, в КСУ есть группа людей, которые занимаются "выбросом информации", чтобы подстрекать общество.
Шевчук отвергает обвинения президента Украины Петра Порошенко в том, что отдельные члены КСУ "очень быстро переориентировались на новую власть и сейчас планируют признать неконституционным электронное декларирование".
"Что значит "переориентировались"? Это значит, что ранее суд ориентировался на Порошенко, а сейчас на Зеленского? Суд - независим. Он не может ориентироваться на конкретную политическую личность. Мы - не политики", - подчеркнул Шевчук.
Председатель суда отметил, что этому вопросу нет в повестке дня КСУ.
"Считалось, что вчера мы должны были рассматривать об отмене электронных деклараций. Но зайдите на сайт, даже в повестке дня и близко нет этого вопроса", - отметил он.
В то же время, Шевчук сообщил, что он, как судья-докладчик и по е-декларированию, и по общественным активистам, готовит соответствующие проекты решений по делам.
Конституционный суд рассматривает представление об электронных декларации, как и другие вопросы, добавил он.
"Мы постепенно ставим эти дела в повестку дня, и рассматриваем. По каждому есть проекты решений, потому что их нужно представить коллегии - решение считается принятым, если проголосует 10 судей", - подчеркнул он.
Председатель КСУ отметил, что пока к суду привлечено большое внимание, так как его решения влияют на баланс власти в Украине. Но по каждому из этих производств проводятся заседания.
"Конституционный суд влияет на баланс власти. У нас примерно 30 дел и каждое из них имеет политический подтекст", - подчеркнул он.
- Напомним, 23 марта 2017 года Верховная Рада приняла законопроект №6172, которым освободила военнослужащих рядовых, сержантов и младших офицеров от обязанности подавать е-декларации, но обязала подавать е-декларации антикоррупционеров - руководителей или членов высшего органа управления общественных объединений, которые занимаются деятельностью по противодействию коррупции, членов общественных советов при государственных органах, кандидатов на выборные должности.
- Президент Украины Петр Порошенко 10 июля 2017 года внес в парламент пакет законопроектов об ограничении е-декларирования для антикоррупционных общественных организаций. G7 поддержала Венецианскую комиссию по вопросу отмены в Украине е-деклараций для антикоррупционных активистов.
- 22 марта 2018 года Рада провалила рассмотрение законов об отсрочке е-декларирования для общественных активистов. Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что к этому вопросу вернутся 3 апреля, однако во время последующего рассмотрения Рада вновь провалила отмену е-деклараций для антикоррупционных активистов.
- Еврокомиссия обвинила украинскую власть в невыполнении обязательств за провал отмены е-деклараций для активистов по борьбе с коррупцией.
- Петр Поршенко заявил, что члены Конституционного суда хотят признать электронное декларирование неконституционным, а именно е-декларирования было условием безвиза.
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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус заявил, что если КСУ отменит электронные декларации, это только навредит украинскому безвизу.
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