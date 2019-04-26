Отмены е-декларирования нет в повестке дня суда, - председатель КСУ

26 апреля, 2019, 16:52

Вопрос об отмене электронного декларирование не стоит на повестке дня заседаний Конституционного суда

Об этом заявил глава Конституционного суда Станислав Шевчук, сообщает Радио Свобода.

В КСУ производстве находится несколько дел по субъектам декларирования госслужащих и антикоррупционных активистов, говорится в сообщении.

По словам Шевчука, по поводу электронного декларирования в КСУ создана комиссия, которая изучала обнародованные в СМИ сканы вроде подготовленных решений, в которых фигурируют выводы суда по е-декларированию.

"Комиссия заседала, комиссия пришла к выводу, что нельзя считать то, что попало в прессу - копией или сканом тех проектов, которые рассматриваются судом", - отметил председатель.

По мнению председателя, в КСУ есть группа людей, которые занимаются "выбросом информации", чтобы подстрекать общество.

Шевчук отвергает обвинения президента Украины Петра Порошенко в том, что отдельные члены КСУ "очень быстро переориентировались на новую власть и сейчас планируют признать неконституционным электронное декларирование".

"Что значит "переориентировались"? Это значит, что ранее суд ориентировался на Порошенко, а сейчас на Зеленского? Суд - независим. Он не может ориентироваться на конкретную политическую личность. Мы - не политики", - подчеркнул Шевчук.

Председатель суда отметил, что этому вопросу нет в повестке дня КСУ.

"Считалось, что вчера мы должны были рассматривать об отмене электронных деклараций. Но зайдите на сайт, даже в повестке дня и близко нет этого вопроса", - отметил он.

В то же время, Шевчук сообщил, что он, как судья-докладчик и по е-декларированию, и по общественным активистам, готовит соответствующие проекты решений по делам.

Конституционный суд рассматривает представление об электронных декларации, как и другие вопросы, добавил он.

"Мы постепенно ставим эти дела в повестку дня, и рассматриваем. По каждому есть проекты решений, потому что их нужно представить коллегии - решение считается принятым, если проголосует 10 судей", - подчеркнул он.

Председатель КСУ отметил, что пока к суду привлечено большое внимание, так как его решения влияют на баланс власти в Украине. Но по каждому из этих производств проводятся заседания.

"Конституционный суд влияет на баланс власти. У нас примерно 30 дел и каждое из них имеет политический подтекст", - подчеркнул он.