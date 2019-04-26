//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Отмены е-декларирования нет в повестке дня суда, - председатель КСУ

Вопрос об отмене электронного декларирование не стоит на повестке дня заседаний Конституционного суда

Об этом заявил глава Конституционного суда Станислав Шевчук, сообщает Радио Свобода.

В КСУ производстве находится несколько дел по субъектам декларирования госслужащих и антикоррупционных активистов, говорится в сообщении.

По словам Шевчука, по поводу электронного декларирования в КСУ создана комиссия, которая изучала обнародованные в СМИ сканы вроде подготовленных решений, в которых фигурируют выводы суда по е-декларированию.

"Комиссия заседала, комиссия пришла к выводу, что нельзя считать то, что попало в прессу - копией или сканом тех проектов, которые рассматриваются судом", - отметил председатель.

По мнению председателя, в КСУ есть группа людей, которые занимаются "выбросом информации", чтобы подстрекать общество.

Шевчук отвергает обвинения президента Украины Петра Порошенко в том, что отдельные члены КСУ "очень быстро переориентировались на новую власть и сейчас планируют признать неконституционным электронное декларирование".

"Что значит "переориентировались"? Это значит, что ранее суд ориентировался на Порошенко, а сейчас на Зеленского? Суд - независим. Он не может ориентироваться на конкретную политическую личность. Мы - не политики", - подчеркнул Шевчук.

Председатель суда отметил, что этому вопросу нет в повестке дня КСУ.

"Считалось, что вчера мы должны были рассматривать об отмене электронных деклараций. Но зайдите на сайт, даже в повестке дня и близко нет этого вопроса", - отметил он.

В то же время, Шевчук сообщил, что он, как судья-докладчик и по е-декларированию, и по общественным активистам, готовит соответствующие проекты решений по делам.

Конституционный суд рассматривает представление об электронных декларации, как и другие вопросы, добавил он.

"Мы постепенно ставим эти дела в повестку дня, и рассматриваем. По каждому есть проекты решений, потому что их нужно представить коллегии - решение считается принятым, если проголосует 10 судей", - подчеркнул он.

Председатель КСУ отметил, что пока к суду привлечено большое внимание, так как его решения влияют на баланс власти в Украине. Но по каждому из этих производств проводятся заседания.

"Конституционный суд влияет на баланс власти. У нас примерно 30 дел и каждое из них имеет политический подтекст", - подчеркнул он.

  • Напомним, 23 марта 2017 года Верховная Рада приняла законопроект №6172, которым освободила военнослужащих рядовых, сержантов и младших офицеров от обязанности подавать е-декларации, но обязала подавать е-декларации антикоррупционеров - руководителей или членов высшего органа управления общественных объединений, которые занимаются деятельностью по противодействию коррупции, членов общественных советов при государственных органах, кандидатов на выборные должности.
  • Президент Украины Петр Порошенко 10 июля 2017 года внес в парламент пакет законопроектов об ограничении е-декларирования для антикоррупционных общественных организаций. G7 поддержала Венецианскую комиссию по вопросу отмены в Украине е-деклараций для антикоррупционных активистов.
  • 22 марта 2018 года Рада провалила рассмотрение законов об отсрочке е-декларирования для общественных активистов. Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что к этому вопросу вернутся 3 апреля, однако во время последующего рассмотрения Рада вновь провалила отмену е-деклараций для антикоррупционных активистов.
  • Еврокомиссия обвинила украинскую власть в невыполнении обязательств за провал отмены е-деклараций для активистов по борьбе с коррупцией.
  • Петр Поршенко заявил, что члены Конституционного суда хотят признать электронное декларирование неконституционным, а именно е-декларирования было условием безвиза.
  • Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус заявил, что если КСУ отменит электронные декларации, это только навредит украинскому безвизу.

     

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

26 апреля, 2019 пятница

больше новостей

26 апреля, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать