Отец погибшего в авиакатастрофе над Ла-Маншем футболиста умер от сердечного приступа

26 апреля, 2019, 14:52

Отца погибшего в авиакатастрофе над Ла-Маншем аргентинского футболиста Эмилиано Салы умер через три месяца после смерти сына

Об этом заявил мэр аргентинского города Прогресо Хорхе Мюллер в эфире радиостанции La Red .

"Жена Орасио Салы позвонила мне в 5 утра, врачи были уже там. Когда я подъехал к их дому, он уже умер", - сказал Мюллер.

28-летний Эмилиано Сала перешел к валлийского "Кардифф Сити" из французского "Нанта" в зимнее трансферное окно и стал самым дорогим футболистом в истории британского клуба. 21 января форвард вылетел на частном самолете в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша самолет и тело Салы.