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Отец погибшего в авиакатастрофе над Ла-Маншем футболиста умер от сердечного приступа


фото: lared.am
Отца погибшего в авиакатастрофе над Ла-Маншем аргентинского футболиста Эмилиано Салы умер через три месяца после смерти сына

Об этом заявил мэр аргентинского города Прогресо Хорхе Мюллер в эфире радиостанции La Red .

"Жена Орасио Салы позвонила мне в 5 утра, врачи были уже там. Когда я подъехал к их дому, он уже умер", - сказал Мюллер.

28-летний Эмилиано Сала перешел к валлийского "Кардифф Сити" из французского "Нанта" в зимнее трансферное окно и стал самым дорогим футболистом в истории британского клуба. 21 января форвард вылетел на частном самолете в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша самолет и тело Салы.

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