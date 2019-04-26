Отец погибшего в авиакатастрофе над Ла-Маншем футболиста умер от сердечного приступа
26 апреля, 2019, 14:52
Отца погибшего в авиакатастрофе над Ла-Маншем аргентинского футболиста Эмилиано Салы умер через три месяца после смерти сына
Об этом заявил мэр аргентинского города Прогресо Хорхе Мюллер в эфире радиостанции La Red .
"Жена Орасио Салы позвонила мне в 5 утра, врачи были уже там. Когда я подъехал к их дому, он уже умер", - сказал Мюллер.
28-летний Эмилиано Сала перешел к валлийского "Кардифф Сити" из французского "Нанта" в зимнее трансферное окно и стал самым дорогим футболистом в истории британского клуба. 21 января форвард вылетел на частном самолете в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша самолет и тело Салы.
- Напомним, 21 января самолет, на котором летел аргентинский форвард "Кардиффа" Эмилиано Сала, исчез с радаров авиадиспетчеров над Ла-Маншем .
- На дне пролива Ла-Манш среди обломков самолета, в котором летел футболист Эмилиано Сала, обнаружили тело погибшего.
- 8 февраля Эмилиано Сала был официально признан погибшим при крушении самолета во время перелета над Ла-Маншем.
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