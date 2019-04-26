Определился чемпион Украины по баскетболу

26 апреля, 2019, 08:52

После трех поединков финальной серии плей-офф Суперлиги Украины определился чемпион страны

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В решающем поединке финальной серии плей-офф Суперлиги "Химик" из Южного обыграл "Киев-Баскет" (79:73) и стал чемпионом Украины.

Игра прошла в Киеве во Дворце спорта.

В «Химика» самым результативным игроком матча стал американец Эдвин, в активе которого 26 заработанных очков, 7 подборов и 5 передач.