Определился чемпион Украины по баскетболу
26 апреля, 2019, 08:52
После трех поединков финальной серии плей-офф Суперлиги Украины определился чемпион страны
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В решающем поединке финальной серии плей-офф Суперлиги "Химик" из Южного обыграл "Киев-Баскет" (79:73) и стал чемпионом Украины.
Игра прошла в Киеве во Дворце спорта.
В «Химика» самым результативным игроком матча стал американец Эдвин, в активе которого 26 заработанных очков, 7 подборов и 5 передач.
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