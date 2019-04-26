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На заводе в Великобритании произошел мощный взрыв, есть пострадавшие


фото: skynews
На металлургическом заводе компании TATA в городе Порт-Толбот в Уэльсе (Великобритания) прогремел мощный взрыв, в результате чего пострадали два человека
Об этом сообщает Sky News .

"Жители сообщили, что услышали три громкие взрывы на TATA в Южном Уэльсе после 3:30 утра в пятницу. В TATA заявили, что никто не пострадал серьезно, а все пожары взяли" под контроль ", хотя, как полагают, два человека получили незначительные травмы ", - говорится в сообщении.

Национальная авиаполиция подтвердила, что отправила на место инцидента свой вертолет. Также там находятся спасательная и медицинская службы.

По словам очевидцев, после взрыва в воздухе ощущается сильный запах серы.

Детали инцидента выясняются.

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