На заводе в Великобритании произошел мощный взрыв, есть пострадавшие

"Жители сообщили, что услышали три громкие взрывы на TATA в Южном Уэльсе после 3:30 утра в пятницу. В TATA заявили, что никто не пострадал серьезно, а все пожары взяли" под контроль ", хотя, как полагают, два человека получили незначительные травмы ", - говорится в сообщении.

Национальная авиаполиция подтвердила, что отправила на место инцидента свой вертолет. Также там находятся спасательная и медицинская службы.

По словам очевидцев, после взрыва в воздухе ощущается сильный запах серы.

Детали инцидента выясняются.