На Крючкова надели электронный браслет
26 апреля, 2019, 19:16
Подозреваемый в нанесении ущерба государству на сумму 346 млн грн экс-нардеп Дмитрий Крючков будет носить электронный браслет
Об этом сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало, информирует Интерфакс-Украина.
"На Крючкова надели электронный браслет", - сказал Тракало.
- Напомним, председателя правления ЧАО "ХК" энергосети" 15 апреля экстрадировали из Германии в Украину.
- Ранее Крючков заявил, что получал предложение "поделиться" от представителя Порошенко.
- 17 апреля Крючков заявил, что Сытник получил $500 тыс. взятки за содействие в расследовании по нему.
- В ГПУ заявили, что ГБР начала расследовать взятку Сытнику от Крючкова.
- 22 апреля Крючкова выпустили из СИЗО под денежный залог в 7 млн грн.
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