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На Крючкова надели электронный браслет

Подозреваемый в нанесении ущерба государству на сумму 346 млн грн экс-нардеп Дмитрий Крючков будет носить электронный браслет

Об этом сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало, информирует Интерфакс-Украина.

"На Крючкова надели электронный браслет", - сказал Тракало.

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