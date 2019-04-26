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На Донбассе боевики ранили двух украинских военных

В зоне проведения ООС на Донбассе ранения получили двое украинских военнослужащих

Об этом сообщает штаб ООС.

Указано, что с начала суток враг 13 раз нарушил режим прекращения огня, из них пять раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями 120- и 82-мм минометов.

Вооруженные формирования Российской Федерации также вели огонь по позициям украинских подразделений из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

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