На Донбассе боевики ранили двух украинских военных
26 апреля, 2019, 18:53
В зоне проведения ООС на Донбассе ранения получили двое украинских военнослужащих
Об этом сообщает штаб ООС.
Указано, что с начала суток враг 13 раз нарушил режим прекращения огня, из них пять раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями 120- и 82-мм минометов.
Вооруженные формирования Российской Федерации также вели огонь по позициям украинских подразделений из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.
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