Минагрополитики предлагает защитить названия "карпатский мед" и "мелитопольская черешня"
26 апреля, 2019, 16:23
Минагрополитики утвердило перечень приоритетной сельскохозяйственной продукции, которая потенциально может быть зарегистрирована как географические указания
Об этом сообщила и.о. министра Ольга Трофимцева на своей странице в Facebook.
Трофимцева отметила, что перечень украинских продуктов был представлен проектом ЕС "Поддержка развития системы географических отметом в Украине".
Согласно документу, первыми украинскими продуктами с ГО (подано рабочие названия) будут:
- вино - защищенное название происхождения "Шабский"
- вино - защищенное название происхождения "Ялпуг"
- сыр - защищенное название происхождения "Гуцульская овечья брынза"
- арбуз - защищенное название происхождения "Херсонский арбуз"
- черешня - защищенное название происхождения "Мелитопольская черешня"
- мед - защищенное географическое указание "Карпатский мед"
- вино - защищенное географическое указание "Закарпатье"
- вино - защищенное географическое указание "Белгород-Днестровский".
Читайте также
-
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом
-
18 апреля, 2019 За спиной - 5 книг об АТО и вокруг
Читайте также
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом