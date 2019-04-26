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Минагрополитики предлагает защитить названия "карпатский мед" и "мелитопольская черешня"

Минагрополитики утвердило перечень приоритетной сельскохозяйственной продукции, которая потенциально может быть зарегистрирована как географические указания

Об этом сообщила и.о. министра Ольга Трофимцева на своей странице в Facebook.

Трофимцева отметила, что перечень украинских продуктов был представлен проектом ЕС "Поддержка развития системы географических отметом в Украине".

Согласно документу, первыми украинскими продуктами с ГО (подано рабочие названия) будут:

  • вино - защищенное название происхождения "Шабский"
  • вино - защищенное название происхождения "Ялпуг"
  • сыр - защищенное название происхождения "Гуцульская овечья брынза"
  • арбуз - защищенное название происхождения "Херсонский арбуз"
  • черешня - защищенное название происхождения "Мелитопольская черешня"
  • мед - защищенное географическое указание "Карпатский мед"
  • вино - защищенное географическое указание "Закарпатье"
  • вино - защищенное географическое указание "Белгород-Днестровский".
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