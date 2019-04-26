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Много солнца и грозы. Синоптик рассказала, где и какая будет погода сегодня

26 апреля в Украине преимущественно будет теплая и сухая погода, до +25

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

На западе Украины местами пройдут дожди и прогремят грозы, +20 .. + 25 градусов.

В северной части Украины также будет тепло, + 20 ... + 24, без осадков, много солнца.

На востоке Украины будет преобладать сухая воздушная масса, +20 .. + 25, есть вероятность локальных кратковременных дождей.

В центре будет солнце, сухой воздух, +20 ... + 25 градусов.

В южной части будет солнечно и тепло, + 20 ... + 24.

В Киеве солнечно и тепло, +23.

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