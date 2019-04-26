Медведчук заявил, что украинцы завидуют его статусу "кум Путина"
Об этом он заявил в интервью телеканалу "112.Украина".
Медведчук объяснил, почему в Украине часто вспоминают его не как политического деятеля, а как кума российского президента.
"Они настолько завидуют, что в очередной раз хотят подчеркнуть Медведчук - кум Путина", - сказал он.
Он сказал, что ему завидуют, потому что он является кумом "самого влиятельного и известного человека в мире".
"Поэтому я всем это прощаю. И если они думают, что они меня этим достают, они ошибаются", - сказал он.
Медведчук считает, что такое упоминание о нем делается для того, чтобы настраивать людей против него, учитывая украинско-российские отношения.
По его словам, те, кто хотел настроиться против него негативно, уже давно настроились, однако у других может быть и позитивные мысли при упоминании о кумовстве с Путиным.
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