Медведчук заявил, что украинцы завидуют его статусу "кум Путина"

26 апреля, 2019, 15:32

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что в Украине завидуют его статусу кума президента РФ Владимира Путина

Об этом он заявил в интервью телеканалу "112.Украина".

Медведчук объяснил, почему в Украине часто вспоминают его не как политического деятеля, а как кума российского президента.

"Они настолько завидуют, что в очередной раз хотят подчеркнуть Медведчук - кум Путина", - сказал он.

Он сказал, что ему завидуют, потому что он является кумом "самого влиятельного и известного человека в мире".

"Поэтому я всем это прощаю. И если они думают, что они меня этим достают, они ошибаются", - сказал он.

Медведчук считает, что такое упоминание о нем делается для того, чтобы настраивать людей против него, учитывая украинско-российские отношения.

По его словам, те, кто хотел настроиться против него негативно, уже давно настроились, однако у других может быть и позитивные мысли при упоминании о кумовстве с Путиным.