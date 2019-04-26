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Макрон хочет исключить несколько стран из Шенгенской зоны


фото: eutoday
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за реформирование Шенгенской зоны, отметив, что в ней должно быть меньше стран

Об этом сообщает Le Figaro.

"Нужно изменить Шенгенскую зону, можно даже сделать так, чтобы в нее входило меньше государств", - сказал французский лидер.

По его словам, в нынешнем ее виде, эта зона "больше не работает".

Макрон, не упомянув названия одной из стран, отметил, что государства, которые не хотят принимать искателей убежища, не должны пользоваться выгодами системы открытых границ.

Он заявил, что хотел бы реформы Шенгенской зоны на основе "ответственности и солидарности".

"Лучше было бы иметь в этой зоне меньше государств. Я не хотел бы иметь в Шенгенской зоне стран, получающих от нее выгоды, если речь идет о свободном движении граждан и благ, но не хотят принимать на себя часть общего бремени", - заявил Макрон .

Также президент раскритиковал те страны, которые входят в Шенгенскую зону страны, но уделяют недостаточное внимание контролю за своими границами.

"Чтобы принимать кого-либо, нужен дом, а для дома нужны границы", - сказал Макрон.

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