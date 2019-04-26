Лучший фильм кинофестиваля "Молодость" получит $10 000 от "Лото-Забава"

26 апреля, 2019, 17:43

48-й Киевский международный кинофестиваль "Молодость" получил рекордное количество заявок - более двух тысяч кинолент из ста стран мира.

Кинофестиваль откроет комедия режиссера и продюсера Билли Уайлдера "Некоторые любят погорячее" или "В джазе только девушки". Классический голливудский фильм с участием Мэрилин Монро, Тони Кертиса и Джека Леммона этом году отмечает свое 60-летие.

Кроме того, посетителей фестиваля ожидает уникальная выставка швейцарского художника Гигера, создавшего образ ксеноморфа из фильма "Чужой" Ридли Скотта. Также на фестивале состоится и показ самой ленты, вышедшей на экраны 40 лет назад.

Фестивальным центром "Молодости" традиционно остается кинотеатр "Киев", где будут проходить показы фильмов Международного конкурса кинофестиваля.

"В прошлом году литовская картина победила на нашем фестивале. В этом году в конкурсе очень сильная эстонская картина. Кроме того, появляются действительно неизвестные кинематографические страны такие как: Фарерские острова, Сирия", - говорит генеральный директор кинофестиваля "Молодость" Андрей Халпахчи.

Среди режиссеров, которые в этом году будут бороться за главный приз кинофестиваля, есть и американка украинского происхождения Рокси Топорович, представляющая ленту под названием Julia Blu. Это - история студентки-фотожурналистки и ее парня, который оправляется от посттравматического синдрома после войны.

Лучшая работа в этом году получит золотую статуэтку "Скифский олень" и главный денежный приз - Гран-при кинофестиваля в размере 10 000 долларов. Спонсором денежной награды вновь стала украинская лотерея "Лото-Забава" от оператора государственных лотерей "М.С.Л.", который уже в течение почти 20 лет финансово поддерживает "Молодость" и является одним из старейших партнеров этого мероприятия.

По словам директора по маркетингу компании "М.С.Л." Павла Вайсера, в мире абсолютной нормой является тенденция к тому, что лотереи помогают финансировать социально значимые проекты.

48-й Киевский международный кинофестиваль "Молодость" стартует 25 Мая и продлится до 2 июня 2019 года.