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Лоукостер SkyUp запускает регулярные полеты из Киева в Испанию и Италию


фото: avianews
26 апреля украинская авиакомпания SkyUp Airlines начинает регулярную программу полетов из Киева в Испанию и Италию
Об этом говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании, передает "Укринформ".

"26 апреля 2019 года по плану SkyUp Airlines начинает регулярную программу полетов из Киева в города Испании и Италии", - сообщили в пресс-службе.

Рейсы сообщением Киев - Аликанте (Испания) будут выполняться четыре раза в неделю. То есть каждый вторник, четверг, пятницу и воскресенье.

Стоимость билета в одну сторону составляет от 2 тыс. грн (без багажа).

Рейс Киев - Тенерифе (Испания) - Киев будут выполняться дважды в неделю, по вторникам и пятницам.

Стоимость билета в одну сторону составляет от 4,6 тыс. грн (без багажа).

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