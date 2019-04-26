Лоукостер SkyUp запускает регулярные полеты из Киева в Испанию и Италию

"26 апреля 2019 года по плану SkyUp Airlines начинает регулярную программу полетов из Киева в города Испании и Италии", - сообщили в пресс-службе.

Рейсы сообщением Киев - Аликанте (Испания) будут выполняться четыре раза в неделю. То есть каждый вторник, четверг, пятницу и воскресенье.

Стоимость билета в одну сторону составляет от 2 тыс. грн (без багажа).

Рейс Киев - Тенерифе (Испания) - Киев будут выполняться дважды в неделю, по вторникам и пятницам.

Стоимость билета в одну сторону составляет от 4,6 тыс. грн (без багажа).