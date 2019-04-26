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Украина предложила Китаю проложить логистический коридор в ЕС


фото: kmu.gov.ua
Украина предлагает КНР проложить инфраструктурно-транспортный коридор в ЕС по территории нашей страны

Об этом заявил первый вице-премьер Степан Кубов, выступая на Втором международном форуме "Один пояс - один путь" в Пекине в четверг, сообщает Интерфакс-Украина .

"Лучший подход для дальнейшего возведения китайского экспресса в Европу, о котором говорит правительство КНР, - это создание маршрутов по территории Украины. Мы предлагаем китайским коллегам общий проектный портфель: развитие портовой инфраструктуры, объектов альтернативной энергетики, строительство автомобильных дорог и мостов, развитие об объектов железной дороги и аэропортов, высокие технологии, сотрудничество в аэрокосмической сфере, переработке агропродукции ", - сказал вице-премьер.

Он также добавил, что китайские специалисты провели консультации с украинскими коллегами относительно участия Украины и КНР в развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута, обеспечит доставку грузов из Китая в страны ЕС.

По словам Кубива, Украина готова предложить выгодные транспортные маршруты по своей территории для сообщения Китая со странами Европы, а также наладить кооперацию между предприятиями Украины и Китая с последующей реализацией продукции на рынках ЕС.

"Мы также готовы развивать сотрудничество по модернизации украинской промышленности и создавать совместные производственные мощности. Фактически речь идет о создании основ для развития торгового и промышленного коридора Китай-Украина-ЕС", - резюмировал он

Инициатива КНР "Один пояс - один путь" с торгово-экономического, культурного и научно-технологического сотрудничества должен соединить Китай и страны Западной Европы, на что Китай планирует к 2020 году инвестировать $ 800 млрд.

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