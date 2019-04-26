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Квасьневский: Зеленский планирует встретиться с Путиным в рамках "нормандского формата"


фото: rfe
Экс-президент Польши Александр Квасьневский рассказал, что новоизбранный президент Украины не намерен встречаться с российским лидером Владимиром Путиным с глазу на глаз - только в пределах "нормандского формата"
Об этом польский политик заявил в пятницу в Варшаве во время наyковои конференции на тему "Перспективы сближения Украины с ЕС", сообщает Укринформ.

"Зеленский сказал нам, что не хочет говорить с Путиным с глазу на глаз, а начать переговоры с ним в рамках" нормандского формата ", то есть вместе с канцлером Германии и президентом Франции. Это - справедливое решение, поскольку такой формат создаст для него защитный зонт, ведь встреча с таким политическим хищником не была бы для него благоприятной", - заявил Квасьневский.

Он рассказал, что встретился с Зеленским за неделю до второго тура выборов. Во встрече также участвовали экс-глава МИД Швеции Карл Бильдт, бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен и экс-президент Европарламента Пат Кокс.

Квасьневский также отдельно отметил, что в Украине состоялись честные и демократические выборы.

Кроме того, Украина в плане оригинальности избирательной кампании задала тренд, который, по мнению экс-президента, подхватят другие.

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