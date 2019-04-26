Квасьневский: членство Украины в ЕС может компенсировать поражение с Brexit

"Я думаю, что нынешняя ситуация настолько хороша, что если после этого несчастного Брекзита и всего, что с ним связано, ЕС действительно будет необходим впечатляющий успех и демнстрация того, что он находится не в пассивной, а активной позиции, то таким положительным шагом будет принятие Украины в ЕС", - заявил Квасьневский.

Он убежден, что в определенный момент ЕС окажется достаточно смелым, чтобы сказать Украине то, что сейчас говорит Балканским странам: есть место для Украины в структурах ЕС без каких-либо очередных условий и финалом вестернизации Киева будет членство Украины в ЕС.