Квасьневский: членство Украины в ЕС может компенсировать поражение с Brexit
26 апреля, 2019, 15:50
Евросоюз может компенсировать все минусы, связанные с выходом Великобритании из ЕС, большим успехом, которым может стать присоединение Украины к ЕС
Об этом в пятницу в Варшаве во время наyчной конференции на тему "Перспективы сближения Украины с ЕС" заявил экс-президент Польши Александр Квасьневский, сообщает Укринформ.
"Я думаю, что нынешняя ситуация настолько хороша, что если после этого несчастного Брекзита и всего, что с ним связано, ЕС действительно будет необходим впечатляющий успех и демнстрация того, что он находится не в пассивной, а активной позиции, то таким положительным шагом будет принятие Украины в ЕС", - заявил Квасьневский.
Он убежден, что в определенный момент ЕС окажется достаточно смелым, чтобы сказать Украине то, что сейчас говорит Балканским странам: есть место для Украины в структурах ЕС без каких-либо очередных условий и финалом вестернизации Киева будет членство Украины в ЕС.
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