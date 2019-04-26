Конкурс на должность судьи ЕСПЧ от Украины остановлен решением административного суда, - Украинский хельсинский союз

26 апреля, 2019, 19:39

В Украинском хельсинском союзе по правам человека сообщили о прекращении процедуры отбора на должность судьи Европейского Суда по правам человека от Украины

Об этом пишет официальный сайт УХСПЧ.

В апреле 2019 года истекают полномочия судьи Европейского суда по правам человека от Украины Анны Юдковской, пишет пресс-служба УХСПЧ. Украина должна к этому времени определить трех кандидатов на эту должность путем проведения конкурса и подать избранных кандидатов на рассмотрение Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

"УХСПЧ считает, что проведение конкурса отбора кандидатов на должность судьи ЕСПЧ от Украины происходит с грубым нарушением процедуры и требований, установленных документами Совета Европы и актами национального законодательства, а именно с нарушениями принципа публичности, прозрачности, открытости и своевременности, что сужает возможности проведения объективного и независимого конкурсного отбора и фактически делает невозможным избрание кандидата на должность судьи Европейского суда по правам человека от Украины в необходимый срок", - говорится в сообщении.

По информации УХСПЧ, в связи с этим в Окружной административный суд города Киева был подан иск о признании противоправными действий органов государственной власти, и в целях обеспечения иска поставлено требование приостановить проведение конкурса, поскольку он не соответствует процедуре, установленной законом. 26 апреля 2019 года. Окружной административный суд города Киева принял решение об обеспечении административного иска, которым:

запретил Конкурсной комиссии по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины совершать действия по проведению конкурса по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины в порядке и сроки, определенные Порядком проведения конкурса по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины, утвержденным Указом Президента Украины от 01.11.2007 года № 1043, а именно: действия по приему документов от лиц, желающих принять участие в конкурсе, и по их предварительному рассмотрению на соответствие требованиям, установленным Порядком проведения конкурса по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины, утвержденным Порядком проведения конкурса по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины, утвержденным Указом Президента Украины от 01.11.2007 года № 1043, действия по проведению тестирования, собеседования, действия по отбору кандидатов, действия по формированию и обнародованию списка на сайте Официального интернет-представительства Президента Украины от трех кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины.

запретил Председателю Конкурсной комиссии по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины Кузнецовой Н.С. совершать действия по предоставлению списка кандидатов Министерству иностранных дел Украины для его внесения в установленном порядке в Совет Европы и совершать действия по проведению конкурса по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины.

запретил Министерству иностранных дел Украины совершать действия по тестированию по определению уровня владения участниками конкурса официальными языками Совета Европы.

Решение суда вступило в законную силу с момента его подписания судьей и подлежит немедленному исполнению.