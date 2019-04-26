КНДР требует от США $ 2 млн за студента, которого "залечили" до смерти

"Правительство Северной Кореи представил США счет на 2 миллиона долларов за стационарное лечение Отто Вормбиера, американского студента колледжа, который был заключен Пхеньяном, и настаивал на том, чтобы США подписали обязательство оплатить счет, прежде чем освободить его в 2017 году" , - говорится в сообщении.

Как отмечается, счет был передан бывшему спецпредставителю США в КНДР Джозефу Юную, прилетевшему в Пхеньян в июне 2017 года, чтобы забрать Вормбиера в США.

Студент был в коматозном состоянии на момент его увольнения с КНДР и умер через несколько дней после того, как его привезли в Соединенные Штаты.

Дипломат подписал договор на выплату средств, поставив тогдашнего госсекретаря Рекса Тиллерсона. После этого Тиллерсон сказал о счете Трампу, сообщили источники.

Еще один источник заявил телеканалу, что администрация Трампа не выплатила Пхеньяну средства. Однако Северная Корея не стала требовать средства, поскольку стремилась начать смягчения напряженности в отношениях с США.

Несмотря на то, что северокорейцы не нарушили вопрос выплаты во время саммита Трампа с Ким Чен Ыном в Сингапуре и Вьетнаме, источник отметил, что ожидание этого платежа могут быть вновь выдвинуты Пхеньяном.

Как сообщал Укринформ, американский студент Отто Вормбиер три года назад находился в Северной Корее с туристической группой. Его арестовали в января 2016 года за кражу. Позже в телеобращении он признал, что пытался снять политический плакат в отеле, где проживал. После длительных усилий американского правительства вернуть своего гражданина домой Отто был доставлен в июне 2016 года в состоянии комы в Соединенные Штаты. После этого он умер, не приходя в сознание.