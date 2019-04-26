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Капитан "Реала" за день собрал $ 1,5 млн на благотворительность


фото: REUTERS
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос помог собрать за день $ 1,5 млн в поддержку благотворительной организации Unicef

Об этом Рамос написал на своей странице Instagram.

К фотографии футболист прикрепил фото с ребенком на руках. "Вакцины спасают от двух до трех миллионов жизней ежегодно. За каждый лайк Gates Foundation пожертвует Unicef ​​1 доллар", - говорится в сообщении.

За день пост собрал почти 1,5 млн лайков. Серхио Рамос часто участвует в благотворительных акциях. В 2014 году он был назначен послом доброй воли UNICEF. 33-летний Серхио Рамос перешел в "Реал" летом 2005 года из "Севильи". Сумма трансфера составила 27 млн ​​евро. В нынешнем сезоне он принял участие в 28 матчах чемпионата Испании, в которых стал автором шести забитых мячей.

Контракт с Рамоса с мадридцами действует до лета 2021 года.

  • Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан выразил недовольство очередной неудачей команды в чемпионате Испании.

 

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