Группа "За Зеленского" в ВР не имеет отношения к победителю выборов, - Разумков

26 апреля, 2019, 20:36

Представитель штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что создание группы "За Зеленского" в Верховной Раде, не имеет ничего общего с партией "Слуга народа" или Зеленским

Об этом сообщает 112.ua.

"У нас выборы еще не закончились, у нас появилась одна группа, которая начала рассказывать, что она за Зеленского. Ничего общего с Зеленским она не имеет. В парламенте партии "Слуга народа" нет. На сегодняшний момент появилась информация, что такой же историей решил заняться народный депутат Рыбалка от радикалов. Спасибо, не надо нам помогать. Мы справимся в этом плане сами", - заявил Разумков.

Напомним, что 8 апреля нардеп Куприй заявил на заседании согласительного совета парламента о создании нового межфракционного объединения "За Зеленского" .