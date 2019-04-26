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Греческий Boeing "ради шутки" без разрешения приземлился в Кишиневе


фото: Planespotters
Самолет Boeing 737-800, принадлежащий греческой авиакомпании Blue Bird Aviation, без разрешения на полеты над территорией Республики Молдова приземлился в международном аэропорту Кишинева
Информацию об этом пидтвердилиу Государственном агентстве гражданской авиации Молдовы, сообщает собственный Укринформ .

"Сразу же после приземления в Кишиневском аэропорту сотрудники Агентства гражданской авиации провели проверку самолета и сообщили об этом в правоохранительные органы. Самолет не имел разрешения на осуществление полетов над территорией Молдовы, предоставляется государственным предприятием MoldATSA", - говорится в сообщении.

Подчеркивается также, что в ходе проведенной проверки было установлено, что у членов экипажа отсутствует авторизация на вхождение в воздушное пространство Молдовы, а также другие соответствующие документы.

Сейчас самолет находится в Кишиневском международном аэропорту и останется на спецстоянке до выяснения всех обстоятельств.

По предварительной информации, на борту самолета были только члены экипажа - трое мужчин и одна женщина. Ничего подозрительного в самолете не было обнаружено, однако, по неподтвержденной пока информации, в самолете находились еще два человека.

Самолет прилетел из Бухареста. Как сообщила ранее пресс-секретарь Агентства гражданской авиации Ирина Бодолика, экипаж «решил вылететь из Бухареста в Кишинев ради шутки».

Ведется расследование.

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