Есть украинский язык - есть Украина: чемпион мира по биатлону поддержал языковой закон

26 апреля, 2019, 15:16

Чемпион мира по биатлону Дмитрий Пидручный поддержал принятие закона о функционировании украинского языка как государственного

Об этом Дмитрий Пидручный написал в Instagram.

"Я горжусь тем, что я украинец, я горжусь тем, что говорю на украинском языке! Есть украинский язык - есть Украина, потому что язык имеет значение", - написал Пидручный.

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