Есть украинский язык - есть Украина: чемпион мира по биатлону поддержал языковой закон
26 апреля, 2019, 15:16
Чемпион мира по биатлону Дмитрий Пидручный поддержал принятие закона о функционировании украинского языка как государственного
Об этом Дмитрий Пидручный написал в Instagram.
"Я горжусь тем, что я украинец, я горжусь тем, что говорю на украинском языке! Есть украинский язык - есть Украина, потому что язык имеет значение", - написал Пидручный.
- Напомним, 25 апреля Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.
- 10 марта Дмитрий Пидручный выиграл гонку преследования на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.
- Украинец Дмитрий Пидручный прокомментировал победу в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
- Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный не сдерживал эмоций во время церемонии награждения после победы на чемпионате мира.
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