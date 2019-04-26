Драконы и кракен в "Игре престолов": украинские ученые рассказали о реальных прототипах мифических существ
Информацию опубликовали на странице научно-природоведческого музея НАН в Facebook.
Так, прототипом лютововкив был ужасный волк (Canis dirus). Этот вид волков был распространен в эпоху плейстоцена на территории Северной Америки. Длина тела такого волка достигала 1.7 метра, а весил он около 70 кг.
"В ледниковом периоде Евразийского континента существовали волки, которые по своим размерам напоминали современных. Их принято относить к плейстоценовых волков мегафауны - (Canis cf. lupus) (англ. Megafaunal wolf). В отличие от современных волков (Canis lupus) плейстоценський волк имел иную строение зубов и короткую шею. Такое строение тела позволяла им охотиться на крупных животных ледникового периода - бизонов, диких лошадей, овцебыков и оленей ", - рассказывают в НАН.
Ученые отмечают, что в целом климат северной части Вестероса, особенно территория за стеной, отвечала климатическим условиям максимума последнего оледенения (LGM) (26.5 - 19 тыс. л.н.). В это время темпретатура была ниже на 6˚С чем в наши дни, что способствовало распространению холодолюбивые животных.
Именно поэтому, рассказывают ученые, неудивительно, что одним из животных севере Вестероса был мамонт (Mammuthus primigenius). В книгах Дж. Мартина мамонты использовались великанами и племенами диких людей в боевых целях. В исторической действительности мамонты были только объектом охотничьего промысла племен палеолитических охотников. Мясо мамонтов составляло часть рациона древних людей, кости мамонтов использовались для построения жилищ а бивни для изготовления орудий труда и украшений.
"В свою очередь использование слонов в военных целях уходит своими корнями времен античности. В VI в. До н.э. с территории Индии Александр Македонский привел около 200 слонов, которые в дальнейшем будут представлять собой новый и эффективный вид войск - елефантерию. Традиция использования елефантерии в качестве боевой единицы продолжалась и за римского времени. Поэтому неудивительно, что именно боевых слонов Серсея Ланистер ожидала в помощь от Еурона Грейджоя ", - рассказывают в НАН.
Также одними из самых впечатляющих представителей животного мира Игры престолов есть драконы. Легенды о драконах или ужасных змеев присутствуют в истории многих культур мира. Первые упоминания драконов появились по античной эпохи. По легенде титан Ладон после ряда сражений с богами- олимпийцами превратился в дракона. В дальнейшем Геракл убьет Ладона- дракона и тот превратится в созвездия.
Во времена Средневековья образ дракона - змея приобрел отрицательных черт ведь по библейской легенде именно змей соблазнил Еву вкусить запретный плод. В сутки Позднего Средневековья распространяются народные сказания о драконах. Драконы держали в страхе целые города под угрозой уничтожения и требовали жертвоприношений.
Не исключено, что на появление легенд о драконах как-то повлияли случайные находки костей вымерших животных предыдущих геологических эпох. Драконы вселенной "Игры престолов" имеют признаки представителей класса рептилий. Они не имеют меха и откладывают яйца. Популяция драконов в книгах Дж. Мартина находится на грани вымирания.
Одной из гербовых животных есть огромный осьминог-кракен. Название кракен фигурирует в исландских легендах и не была изменена писателем. По рассказам средневековых мореплавателей гигантские осьминоги могли охватить своими щупальцами и затопить целый корабль.
Приближенным к легендарному кракена представителем животных является современный глубоководный кальмар - архетиутис (Architeuthis), который достиг в длину 7 - 14 м. Несмотря на этот факт посетители музея часто называют кракенами ископаемых головоногих моллюсков ордовикского периода - ортоцерасив (Orthoceras).
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