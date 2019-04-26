Драконы и кракен в "Игре престолов": украинские ученые рассказали о реальных прототипах мифических существ

26 апреля, 2019, 14:30

Животный мир цикла романов Дж. Мартина "Песнь льда и пламени" полон многих вымышленных существ, большинство из которых было заимствована из мифологии разных стран мира. Однако некоторые животные мира "Игры престолов" являются представителями прошлых геологических эпох нашей планеты

Информацию опубликовали на странице научно-природоведческого музея НАН в Facebook.

Так, прототипом лютововкив был ужасный волк (Canis dirus). Этот вид волков был распространен в эпоху плейстоцена на территории Северной Америки. Длина тела такого волка достигала 1.7 метра, а весил он около 70 кг.

"В ледниковом периоде Евразийского континента существовали волки, которые по своим размерам напоминали современных. Их принято относить к плейстоценовых волков мегафауны - (Canis cf. lupus) (англ. Megafaunal wolf). В отличие от современных волков (Canis lupus) плейстоценський волк имел иную строение зубов и короткую шею. Такое строение тела позволяла им охотиться на крупных животных ледникового периода - бизонов, диких лошадей, овцебыков и оленей ", - рассказывают в НАН.

Ученые отмечают, что в целом климат северной части Вестероса, особенно территория за стеной, отвечала климатическим условиям максимума последнего оледенения (LGM) (26.5 - 19 тыс. л.н.). В это время темпретатура была ниже на 6˚С чем в наши дни, что способствовало распространению холодолюбивые животных.

Именно поэтому, рассказывают ученые, неудивительно, что одним из животных севере Вестероса был мамонт (Mammuthus primigenius). В книгах Дж. Мартина мамонты использовались великанами и племенами диких людей в боевых целях. В исторической действительности мамонты были только объектом охотничьего промысла племен палеолитических охотников. Мясо мамонтов составляло часть рациона древних людей, кости мамонтов использовались для построения жилищ а бивни для изготовления орудий труда и украшений.

"В свою очередь использование слонов в военных целях уходит своими корнями времен античности. В VI в. До н.э. с территории Индии Александр Македонский привел около 200 слонов, которые в дальнейшем будут представлять собой новый и эффективный вид войск - елефантерию. Традиция использования елефантерии в качестве боевой единицы продолжалась и за римского времени. Поэтому неудивительно, что именно боевых слонов Серсея Ланистер ожидала в помощь от Еурона Грейджоя ", - рассказывают в НАН.

Также одними из самых впечатляющих представителей животного мира Игры престолов есть драконы. Легенды о драконах или ужасных змеев присутствуют в истории многих культур мира. Первые упоминания драконов появились по античной эпохи. По легенде титан Ладон после ряда сражений с богами- олимпийцами превратился в дракона. В дальнейшем Геракл убьет Ладона- дракона и тот превратится в созвездия.

Во времена Средневековья образ дракона - змея приобрел отрицательных черт ведь по библейской легенде именно змей соблазнил Еву вкусить запретный плод. В сутки Позднего Средневековья распространяются народные сказания о драконах. Драконы держали в страхе целые города под угрозой уничтожения и требовали жертвоприношений.

Не исключено, что на появление легенд о драконах как-то повлияли случайные находки костей вымерших животных предыдущих геологических эпох. Драконы вселенной "Игры престолов" имеют признаки представителей класса рептилий. Они не имеют меха и откладывают яйца. Популяция драконов в книгах Дж. Мартина находится на грани вымирания.

Одной из гербовых животных есть огромный осьминог-кракен. Название кракен фигурирует в исландских легендах и не была изменена писателем. По рассказам средневековых мореплавателей гигантские осьминоги могли охватить своими щупальцами и затопить целый корабль.

Приближенным к легендарному кракена представителем животных является современный глубоководный кальмар - архетиутис (Architeuthis), который достиг в длину 7 - 14 м. Несмотря на этот факт посетители музея часто называют кракенами ископаемых головоногих моллюсков ордовикского периода - ортоцерасив (Orthoceras).